पिछले महीने बोल्ट अपने दोस्तों के साथ इंडोनेशिया दीमक की एक प्रजाति को ढ़ंढने गए थे। तभी उनकी नजर एक पेड़ पर मौजूद दीमक के घोसले पर पड़ी। मोबाइल की रोशनी में करीब से देखा तो चमकती हुई मधुमक्खी दिखाई दी। दशकों बाद इसे पहली बार देखा गया। बोल्ट ने इसे घास की मदद से बाहर निकला और कैमरे में कैद किया।

