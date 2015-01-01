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सख्ती:अवैध हथियार के साथ सहरसा के दो बाइक सवार युवक गिरफ्तार, भेजा जेल

अलौली4 घंटे पहले
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  • अलौली पुलिस खंगाल रही दोनों युवक का बैकग्राउंड

अलौली पुलिस ने फुलतौड़ा पुल के समीप से बीते बुधवार की रात देसी कट्टा व एक जिंदा कारतूस के साथ बाइक सवार दो युवक को गिरफ्तार किया है। दोनों पर मामला दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बताते चलें कि अलौली थाना क्षेत्र अंतर्गत फुलतौड़ा पुल के समीप ज्वालापुर ढ़ाला पर खड़ी पुलिस गाड़ी को बाइक सवार दोनों युवक भागने लगा। जहां ड्यूटी पर तैनात दरोगा सुनील सिंह ने पीछा करते हुए दोनों को दबोच लिया। इस दौरान तलाशी के दौरान एक युवक के पास से एक कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। अवैध हथियार के साथ पकड़े गए युवक की पहचान सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलवाड़ा निवासी राजा कुमार तथा शंकर सदा के रूप में की गई। थानाध्यक्ष प्रेन्द्र कुमार ने बताया कि पुलिस पकड़े गए युवक का बैकग्राउंड को खंगाल रही है। वहीं गिरफ्तार दोनों युवक ने बताया कि अलौली थाना क्षेत्र के हरिपुर बाजार से मार्केटिंग कर वापस अपने घर बेलवाड़ा जा रहे थे। जबकि स्थानीय लोगों का मानना है कि दोनों युवक एक बड़े आपराधिक गैंग के सदस्य हैं।

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