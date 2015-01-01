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आत्महत्या का प्रयास:आपसी कलह से परेशान 15 वर्षीय किशोरी ने खाया जहर

अमरपुर4 घंटे पहले
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  • अमरपुर रेफरल अस्पताल में चल रहा इलाज

थाना क्षेत्र के अलग-अलग गांव में हुई दो घटना में एक पंद्रह वर्षीय लड़की और सात वर्षीय बालक समेत एक युवक जख्मी हो गया। पहली घटना पनसल्ला गांव में आपसी कलह से तंग आकर पनसल्ला गांव निवासी अवधेश मंडल की पंद्रह वर्षीय पुत्री श्वेता कुमारी ने फसलों में डालने वाली कीटनाशक दवाई (जहर) खा लिया। गंभीर स्थिति में परिजन लड़की को ईलाज के लिए स्थानीय रेफरल अस्पताल लेकर आये जहां डाक्टरों के द्वारा श्वेता कुमारी का प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं दूसरी घटना में थानाक्षेत्र के परनाथपुर गांव निवासी संजीत कुमार के सात वर्षीय पुत्र मिथुन कुमार को खेलने के दौरान कुत्ते ने हमला कर दिया। जिस कारण बालक जख्मी हो गया। जबकि तीसरी घटना क्षेत्र का प्रखंड कार्यालय के समीप घटित हुई जहां बाजार आ रहे युवक को विपरित दिशा से आ रही बाइक सवार ने डटवाटी गांव निवासी मोहम्मद लुट्टन को धक्का मार दिया। सभी जख्मियों का प्राथमिक उपचार स्थानीय रेफरल अस्पताल में किया गया। डाक्टरों ने जख्मी की स्थिति खतरे से बाहर बताई है।

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