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कार्रवाई:बालू लदे टैक्टर काे पुलिस ने किया जब्त

अमरपुर3 घंटे पहले
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थानाध्यक्ष अरविन्द कुमार राय के निर्देशानुसार बालू के अवैध खनन रोकने को लेकर अमरपुर थाने में पदस्थापित अवर निरीक्षक राजीव रंजन के द्वारा क्षेत्र के कुल्हरिया चौंक पर बालू लदे एक ट्रैक्टर को जब्त करते हुए थाना परिसर लाया गया।

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