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चोरी:बाइक की डिक्की से दस हजार रुपए की चोरी

अमरपुर34 मिनट पहले
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अमरपुर बाजार से अज्ञात चोरों के द्वारा बाइक की डिक्की तोड़कर दस हजार रुपए नगद एवं चेकबुक निकालकर फरार होने का मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर पीड़ित मोहम्मद गुलाम अख्तर ने बताया कि अपने गांव शोभानपुर कटोरिया से बाइक पर सवार होकर अमरपुर स्थित स्टेट बैंक शाखा आया जहां से दस हजार रुपए की निकासी कर पैसे को बाइक की डिक्की में रखकर बाजार स्थित हार्डवेयर दुकान से कुछ समानों की खरीदारी करने लगे। थोड़ी देर के बाद जब अपनी बाइक के पास आया तो तो देखा कि बाइक की डिक्की खुली हुई थी और इसमें रखे दस हजार समेत चेकबुक गायब था। पीड़ित ने मामले को लेकर थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है।

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