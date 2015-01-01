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वसूली:वाहन चेकिंग में वसूला गया जुर्माना

अमरपुर34 मिनट पहले
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बाइक चेकिंग के करते मौजुद पुलिसकर्मी।
  • बुच्ची मोड़ के निकट चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान

अमरपुर भागलपुर मुख्य मार्ग पर थानाध्यक्ष अरविन्द कुमार राय के निर्देशानुसार प्रशिक्षु अवर निरीक्षक छोटू कुमार सहित अन्य पुलिस बलों द्वारा क्षेत्र के बुच्ची मोड़ के निकट बाइक चेकिंग अभियान चलाया गया। बाइक चेकिंग अभियान के तहत ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट, इंश्योरेंस सहित अन्य कागजातों की बारीकी से जांच किया गया। मौके पर हेलमेट नहीं पहनने वाले बाइक चालकों को कड़ी फटकार लगाते हुए हेलमेट पहनकर बाइक चलाने का निर्देश दिया गया। थानाध्यक्ष अरविन्द कुमार राय ने बताया दीपावली एवं छठ त्यौहार को लेकर बैंकों में जमा व निकासी के लिए आये ग्राहकों की सुरक्षा को लेकर विशेष चौकसी बरती जा रही है। वहीं बैंकों में आए लोगों का पासबुक एवं आधार कार्ड की जांच करने का निर्देश पुलिस कर्मियों को दिया गया है। जिससे बेवजह बैंकों में भीड़ नहीं लग सके। असामाजिक तत्वों के लोगों पर पुलिस की पैनी नजर है। वहीं दूसरी तरफ बाइक चेकिंग अभियान से बाइक चालकों के बीच हड़कंप मचा हुआ है।

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