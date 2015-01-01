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दुर्घटना:सड़क दुर्घटना में जख्मी युवक मायागंज रेफर

अमरपुर3 घंटे पहले
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थानाक्षेत्र के भरको-पिरौटा मुख्य मार्ग पर हुई सड़क दुर्घटना में बाइक सवार औड़ैय गांव निवासी फोकन तांती जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना अमरपुर अस्पताल में दिया। प्राथमिक इलाज के बाद फोकन को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर किया गया।

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