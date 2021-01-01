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शर्मनाक:नाबालिग से युवक ने किया दुष्कर्म, केस दर्ज

अमरपुरएक घंटा पहले
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  • पुलिस ने नाबालिग को मेडिकल के लिए भेजा

अमरपुर थाना में एक 13 वर्षीय नाबालिग से युवक ने दुष्कर्म किया। घटना को लेकर पीड़िता की मां ने थाना में केस दर्ज कराया है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए अमरपुर अस्पताल भेज दिया।

पीड़िता की मां ने घटना को लेकर बताया कि शनिवार की शाम करीब 6 बजे उनकी पुत्री शौच के लिए बाहर गई थी। जहां घर के अंदर पुत्री को नहीं देखते हुए खोजबीन प्रारंभ की। इसी क्रम में घर के पास ही अरहर के खेत में उनकी पुत्री अस्त व्यस्त हालत में मिली, जबकि उनकी पुत्री के मुंह में आरोपी द्वारा कपड़ा ठूंस दिया था।

लड़की को घटना स्थल से लाकर पूछताछ किया गया तो उसने आरोपी त्रिवेणी मंडल द्वारा दुष्कर्म किए जाने की बात कही। इसके बाद गांव में पंचायती भी होने लगी। जिस कारण से घटना की केस दर्ज कराने में विलंब हुई है। वहीं इस घटना को लेकर थानाध्यक्ष अरविंद राय ने बताया कि घटना की केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी घर से फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।

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