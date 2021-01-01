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परीक्षा:इंटर की परीक्षा में छात्राें की से 3693 अधिक छात्राएं हाेंगी शामिल

अररियाएक घंटा पहले
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इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर रविवार को बैठक करते डीएम, एसपी व अन्य। - Dainik Bhaskar
इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर रविवार को बैठक करते डीएम, एसपी व अन्य।
  • परीक्षा आज से : परीक्षा के लिए अररिया अनुमंडल मुख्यालय में 17 और फारबिसगंज अनुमंडल मुख्यालय में बनाए गए 14 केंद्र

इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 फरवरी से शुरू हो रही है। इसके लिए जिले भर में कुल 31 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिसमें अररिया अनुमंडल मुख्यालय में 17 और फारबिसगंज अनुमंडल मुख्यालय में 14 केंद्र बनाया गया है। इस बार की परीक्षा में जिले भर में छात्राें से अधिक संख्या में छात्राएं परीक्षा देंगी। अांकड़े भी यही कह रहे हैं। विभाग के अनुसार इस बार परीक्षा में कुल 10775 छात्र शामिल हाे रहे हैं जबकि उनकी तुलना 14468 छात्राएं परीक्षा दंेगी। इधर, जिला प्रशासन ने परीक्षा काे लेकर तैयारी पूरी कर ली है। कदाचार मुक्त व शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी लगाया गया। इसके अतिरिक्त वीडियोग्राफी कराने का भी निर्देश है। यही नहीं परीक्षा केंद्रों पर भीड़ जमा नहीं हो, इसके लिए आज से लेकर परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लगा दिया गया है। 1 फरवरी से शुरू होने वाले परीक्षा मैं इस बार भी पुरुष से अधिक महिला परीक्षार्थियों की संख्या है। कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन को लेकर सभी केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट के अलावा महिला स्टैटिक मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। यही नहीं रेंडमाइजेशन के जरिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति हुई है। डीएम और एसपी ने सभी अधिकारियों और मजिस्ट्रेट के साथ शनिवार की देर शाम बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दे दिया है। हालांकि अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने परीक्षार्थियों को जूते और मोजे पहनकर आने की अनुमति दे दी है। इधर डीएम और एसपी ने आदेश जारी कर पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी है।

14468 महिला परीक्षार्थी होंगी शामिल
सोमवार से शुरू हो रही इंटर की परीक्षा में इस बार 14468 छात्राएं शामिल होंगे। यहां बता दें कि अररिया में 4170 पुरुष परीक्षार्थी शामिल होंगे। जबकि फारबिसगंज में 6605 पुरुष परीक्षार्थियों का केंद्र बनाया गया है। वही अररिया में 9871 महिला परीक्षार्थी और फारबिसगंज में 3597 महिला परीक्षार्थी शामिल होंगे। कुल मिलाकर अररिया अनुमंडल मुख्यालय के 17 परीक्षा केंद्रों पर 14041 परीक्षार्थी और फारबिसगंज के 14 परीक्षा केंद्रों पर कुल 10202 परीक्षार्थी शामिल होंगे। डीएम और एसपी के स्तर से जारी आदेश के अनुसार पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट के रूप में शिक्षा विभाग के डीपीओ प्रवीण कुमार, देवनंदन तांती, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी रामकुमार, समग्र शिक्षा अभियान के सहायक अभियंता सुबोध कुमार, फारबिसगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जयराम प्रसाद, जोगबनी नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी चंद्र राज प्रकाश और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी प्रवीनचंद्र तैनात किए गए। इसके अलावा उड़नदस्ता दल दंडाधिकारी के रूप में अररिया के अपर एसडीओ राजू कुमार, फारबिसगंज अपर एसडीओ रंजीत कुमार बनाए गए हैं।

14468 महिला परीक्षार्थी होंगी शामिल
सोमवार से शुरू हो रही इंटर की परीक्षा में इस बार 14468 छात्राएं शामिल होंगे। यहां बता दें कि अररिया में 4170 पुरुष परीक्षार्थी शामिल होंगे। जबकि फारबिसगंज में 6605 पुरुष परीक्षार्थियों का केंद्र बनाया गया है। वही अररिया में 9871 महिला परीक्षार्थी और फारबिसगंज में 3597 महिला परीक्षार्थी शामिल होंगे। कुल मिलाकर अररिया अनुमंडल मुख्यालय के 17 परीक्षा केंद्रों पर 14041 परीक्षार्थी और फारबिसगंज के 14 परीक्षा केंद्रों पर कुल 10202 परीक्षार्थी शामिल होंगे। डीएम और एसपी के स्तर से जारी आदेश के अनुसार पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट के रूप में शिक्षा विभाग के डीपीओ प्रवीण कुमार, देवनंदन तांती, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी रामकुमार, समग्र शिक्षा अभियान के सहायक अभियंता सुबोध कुमार, फारबिसगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जयराम प्रसाद, जोगबनी नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी चंद्र राज प्रकाश और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी प्रवीनचंद्र तैनात किए गए। इसके अलावा उड़नदस्ता दल दंडाधिकारी के रूप में अररिया के अपर एसडीओ राजू कुमार, फारबिसगंज अपर एसडीओ रंजीत कुमार बनाए गए हैं।

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