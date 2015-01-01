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कार्रवाई:47 कांडों में जब्त किए गए 3750 लीटर देसी व विदेशी शराब को किया गया नष्ट

अररिया2 घंटे पहले
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पुराना जेल परिसर में शराब नष्ट करते उत्पाद विभाग के अधिकारी।
  • पुराना जेल परिसर में शराब काे किया गया नष्ट

पुराना जेल परिसर में बड़े पैमाने पर शराब का नष्ट किया गया। गुरुवार को नष्ट किये शराब उत्पाद विभाग और पुलिस ने विभिन्न कांडों में जब्त किए थे। जानकारी के अनुसार उत्पाद विभाग और पुलिस के 47 मामलों में जब्त शराब को नष्ट किया गया है। दंडाधिकारी और उत्पाद अधीक्षक की मौजूदगी में नष्ट किया गया। उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार ने बताया कि नष्ट किये जा रहे शराब में देसी और विदेशी शामिल है। इसमें कुल 3750 लीटर शराब थी। उन्होंने बताया कि लगातार डीएम के आदेश पर बड़े पैमाने पर शराब को नष्ट किया गया है। ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि लगातार उत्पाद विभाग और पुलिस का शराब की खेप को जब्त कर कार्यवाही कर रही है। जिले के सभी थाना और ओपी में भी आदेश पर शराब और नशीली दवाइयों को नष्ट किया जा रहा है।

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