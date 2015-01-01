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प्रारंभिक शिक्षक नियोजन:57 पंचायत नियोजन इकाई ने 5 दिसंबर तक प्रकाशित नहीं की मेधा सूची, विभागीय कार्रवाई की लटकी तलवार

अररिया2 दिन पहले
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  • नियोजन इकाइयों पर सरकार और शिक्षा विभाग का आदेश बेअसर
  • अररिया में बेसिक ग्रेड वर्ग 1 से 5 के लिए 1952 और स्नातक ग्रेड वर्ग 6 से 8 के लिए 971 पद के लिए लिया गया है आवेदन

शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में विलंब करने को लेकर ऐसे अररिया जिला पहले से चर्चित रहा है। जिले के नियोजन इकाइयों पर ना तो सरकार और शिक्षा विभाग के आदेश का असर होता है और ना ही जिले के अधिकारियों के द्वारा जारी पत्र पर अमल करने की फुर्सत होती है। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया 2019- 20 के तहत लंबे समय से नियोजन की प्रक्रिया चल रही है। शिक्षा विभाग के निर्देश के आलोक में स्नातक ग्रेड वर्ग 6 से 8 का अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन 25 नवंबर तक होना था। जबकि बेसिक ग्रेड के लिए औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन 28 नवंबर तक किया जाना था और 5 दिसंबर तक आपत्ति लेकर उसका निराकरण करने के साथ हीं 9 दिसंबर तक अंतिम मेधा सूची का भी प्रकाशन किया जाना था। लेकिन जिले के 57 पंचायत नियोजन इकाई पर इस आदेश और निर्देश का कोई असर नहीं हुआ है। अब ऐसे 57 पंचायत नियोजन इकाई पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। जानकारों की मानें तो शिक्षा विभाग के अधिकारी ऐसे नियोजन इकाई की सूची तैयार कर कार्रवाई की अनुशंसा करने के मूड में है। इन पंचायतों के द्वारा औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन नहीं किए जाने की वजह से अभ्यर्थी लगातार इधर-उधर भटक रहे हैं और समाहरणालय पहुंचकर डीएम और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से शिकायत दर्ज करा रहे हैं।

जोकीहाट के 20 तो अररिया के 14 नियोजन इकाई बने हैं निडर
सरकार और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव प्राथमिक शिक्षा निदेशक के स्तर से और जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा कई बार सख्त निर्देश जारी किया गया है। बावजूद शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के तहत औपबंधिक मेधा सूची और अंतिम मेधा सूची प्रकाशन को लेकर जिले के 57 पंचायत नियोजन इकाई निकट बने हुए हैं। इसमें सबसे अधिक जोकीहाट प्रखंड के 20 पंचायत और अररिया प्रखंड के 14 पंचायत नियोजन इकाई को ना तो कार्रवाई का डर है और ना ही अधिकारियों के आदेश का असर। ऐसे सभी 57 पंचायत नियोजन इकाई की सूची तैयार कर जिलाधिकारी के समक्ष भेजने की तैयारी शिक्षा विभाग के स्तर से की जा रही है।

औपबंधिक सूची प्रकाशित नहीं करने वाले ये पंचायत
अररिया : बांसबाड़ी, बसंतपुर, बेलवा, बोची, चन्द्रदेई, चिकनी, दियारी, हरिया, झमटा, कमलदाहा, मदनपुर पूर्वी,रामपुर कोदरकट्टी, रामपुर मोहनपुर पूर्वी,शरणपुर। जोकीहाट: बगडहरा, बागनगर,बारा इसतम्बरार, भगवानपुर, भंसिया, भुना मजगामा, चैनपुर मसूरिया, चिल्हनिया, चिरह,चौकता, गैरकी मसूरिया, गिरदा, काकन, कुरसैल, महलगांव, मटियारी, पछियारी पिपरा, पथराबाड़ी, सिमरिया और सिसौनारानीगंज - भोरहर, मझुआ पुर्व, फारबिसगंज - औराही पूरब, नरपतगंज - अचरा,बसमतिया, बेला, दरगाही पुर,नवाबगंज कुर्साकांटा- हरीरा, कमलदाहा, लक्ष्मीपुर,पहुंसी,रहटमीना, शंकरपुर,सिकटिया,सौरगांव, पलासी -बलुआ कलियागंज, डेहटी नार्थ,कनखुदिया, सिकटी -बेंगा,मजरख,मुरारीपुर,ठेगापुर

218 पंचायतों में 3 को छोड़ सभी में होना है नियोजन
प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियमावली 2019- 20 के तहत जिले के 218 पंचायतों में से 215 पंचायतों में नियोजन की प्रक्रिया चल रही है। फारबिसगंज, नरपतगंज और अररिया में 1-1 पंचायत में कोई व्यक्ति नहीं है। 215 पंचायतों में से 158 पंचायत नियोजन ईकाई ने औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन करते हुए एनआईसी पर अपलोड कर दिया है। यह जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से मिली है। जिसमें भरगामा ही ऐसा प्रखंड है जहां 20 पंचायत में से सभी 20 पंचायत का औपबंधिक मेधा सूची अपलोड कर दिया गया है।

कार्रवाई करने के लिए वरीय अधिकारी को लिखा जा रहा है
विभागीय निर्देश के आलोक में औपबंधिक और फाइनल मेधा सूची का प्रकाशन किया जाना था। फाइनल मेधा सूची का प्रकाशन से पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से अनुमोदन भी लेना है। 57 नियोजन इकाई के द्वारा औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन नहीं किया गया है। विभागीय निर्देश के आलोक में कार्रवाई करने के लिए वरीय अधिकारी को लिखा जा रहा है।
देवनंदन तांती, डीपीओ स्थापना अररिया।

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