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आवेदन:4 वर्ष पूर्व वकालत की पढ़ाई हो गयी पूरी, छात्रों को नहीं मिला प्रमाण पत्र

अररियाएक घंटा पहले
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  • छात्रों ने एसडीओ को आवेदन सौंपकर मामले से कराया अवगत

अररिया सीकेएम लॉ कॉलेज में 4 वर्ष पूर्व वकालत की पढ़ाई कर चुके दर्जनों छात्र एनरोलमेंट के लिए चक्कर काट रहे हैं। लेकिन कॉलेज इन छात्रों को अब तक एनरोलमेंट उपलब्ध नहीं कराया है। जिसको लेकर दर्जनों छात्र ने बुधवार को सदर एसडीओ शैलेश चन्द्र दिवाकर को आवेदन सौंपकर मामले से अवगत कराया। छात्रों ने एनरोलमेंट के एसडीओ से वार्ता भी किया।

एसडीओ को दिए गए आवेदन में छात्रों ने बताया है कि वे लोग सीकेएम लॉ कॉलेज से पंचवर्षीय विधि स्नातक की परीक्षा पास किया है। लेकिन अब तक बार काउंसिलिंग से एनरोलमेंट नंबर नहीं मिला है। छात्रों ने बताया कि संबंधित कॉलेज के ढुलमुल रवैया के कारण वर्ष 2017 से अब तक उनलोगों को एनरोलमेंट नंबर नहीं मिला है।

एनरोलमेंट के लिए छात्रों ने बीते वर्ष 21 फरवरी को कॉलेज परिसर में धरना-प्रदर्शन किया था तो कॉलेज प्रशासन एक वर्ष में एनरोलमेंट उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था। लेकिन आश्वासन मिलने से एक वर्ष पूरा होने वाला है और अब तक छात्रों को एनरोलमेंट नहीं मिला है। आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले छात्रों में गणनाथ झा, रोहित झा,परमेश्वर,नदीम झा,उतपल झा, रजी अनवर,दिपक कर्ण, हसनैन,मुकेश तिवारी, भास्कर का नाम शामिल है।

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