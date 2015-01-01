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तैयारी पूरी:पूरी तरह कैशलेस होगा सभी टोल प्लाजा, एक जनवरी से लागू होगा नियम, उल्लंघन करने वालों से वसूली जाएगी दोगुनी राशि

अररिया2 घंटे पहले
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अररिया हड़ियाबाड़ा समीप टॉल प्लाजा ।
  • फिलहाल अभी हाईवे पर 60 से अधिक फीसदी लेन पर फास्ट टैग का कर रहे उपयोग

एक जनवरी से सभी नेशनल हाईवे पर कैशलेन को बंद कर दिया जाएगा। अगर अपने वाहन पर फास्टैग नहीं लगवाया है तो लगवा लें। अब सभी वाहन सिर्फ फास्टैग लेन से ही निकलेंगे। यह जानकारी एनएच 57 हड़ियाबाड़ा के समीप टॉल प्लाजा के मैनेजर विषणुदत्त पांडेय ने दी। उन्होंने कहा कि नेशनल हाइवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) सभी टोल प्लाजा पर नकदी लेन-देन बंद करने जा रहा है। इसलिए एक जवरी से फास्टैग कैश पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। एनएचएआई ने नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर सौ फीसदी लेन को फास्टैग करने का निर्णय लिया है। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। बताया कि फिलहाल हाइवे पर 60 से अधिक फीसदी लेन पर फास्टैग का उपयोग किया जा रहा है। एक लेन को कैश के लिए छोड़ रखा है।

बिना फास्ट टेग वाहनों से होगी दोगुनी वसूली
मनैजर विष्णुदत पांडेय व संजय झा ने बताया कि एक जनवरी से 21 से सभी वाहनों पर फास्ट टैग अनिवार्य है। बिना फास्ट टेग के टोल प्लाजा पार करना वर्जित होगा। फास्ट टेग में बैलेंस नहीं होने पर या ब्लैकलिस्ट शो करने पर या वाहन में फास्ट टैग न लगा होने की स्थित में टोल प्लाजा पर दो गुनी राशि वसूल की जाएगी।

मुसाफिरों की समय की होगी बचत
टॉल प्लाजा पूरी तरह कैशलेस हो जाने से न सिर्फ वाहन चालक को पॉकेट से नगद राशि देने की जरूरत होगी बल्कि मुसाफिरों का समय बचेगा। टोल प्लाजा पर मुसाफिरों के समय की बचत करने तथा यात्रा को सुखद बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने अपने सभी टोल प्लाजा को कैशलेस करने की तरफ कदम बढ़ाया है। एक जनवरी से टोल प्लाजा में नकद टोल टैक्स की वसूली बंद हो जाएगी।

क्या है फास्ट टैग
फास्ट टैग एक स्टिकर है, जिसे वाहन पर चिपकाना होगा। टोल प्लाजा पर फास्ट टैग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पिछले छह साल से देश कैशलेस की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। टॉल प्लाज पर टेक्स वसूली की प्रक्रिया कैशलेस बनाने के लिए वर्ष 2014 में कानून बनाया गया था। वर्ष 2019 से इस पर जोर दिया जा रहा है। अधिकांश टॉल प्लाजा पर एक लेन को छोड़कर सभी को फास्ट टैग बनाया गया था। परंतु अब एक जनवरी पूरी तरह फास्ट टैग से राजस्व की वसूली होगा।

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