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धनवर्षा:धनतेरस पर 80 करोड़ का कारोबार, कोरोना का असर नहीं

अररिया4 घंटे पहले
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धनतेरस को लेकर एडीबी चौक पर सजी बर्तन की दुकानें।
  • जिले में बाइक की शोरूम में करीब 20 करोड़ मूल्य की 2500 से अधिक बाइक की हुई बुकिंग, 15 करोड़ की हुई बिक्री

कोरोना काल के दौरान लंबे समय से आर्थिक मंदी का सामना कर चुके बाजारों में अब दीपावली के चलते रौनक लौटने लगी है। पिछले दो-तीन दिनों से बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी है।जिसके चलते धनतेरस में धनवर्षा हो रही है।ग्राहकों की भीड़ के चलते बाजारों में भी प्रतिष्ठान सज गए हैं। जगह-जगह अस्थाई दुकानें भी सज चुकी है। दरअसल धनतेरस गुरुवार और शुक्रवार को मनाया जाएगा। बाइक, वाहन की बुकिंग गुरुवार को लोगों ने कराई पर डिलीवरी शुक्रवार को होगी। अररिया शहर के चांदनी चौक, एडीबी चौक,बस स्टैंड,सदर बाजार रोड,काली मंदिर चौक,महादेव चौक,अररिया कॉलेज रोड आदि इलाकों में इलेक्ट्रॉनिक, बर्तन की दुकानों में ग्राहकों की भीड़ देखते ही बनी। फारबिसगंज के सुभाष चौक,पटेल चौक,सदर रोड आदि में बाइक व वाहनों के शो रूम में बुकिंग के भीड़ उमड़ पड़ी। एक अनुमान के मुताबिक जिले के बाइक शो रूम में लगभग 2500 बाइक बुक किये गए।कुल मिलाकर करीब 20 करोड़ के बाइक बाजार में बुक हुए और 15 करोड़ से अधिक के वाहन भी बिका।बाजार में महिलाओं की भीड़ अधिक रही। बाजार पहुंची गृहणियां जहां राशन के सामान के अलावा व्यापारियों की माने तो बाजार पहुंच रहे लोग दीपावली के साथ ही शादी-समारोह सहित अन्य आयोजनों की खरीदारी भी कर रहे हैं। दीपावली को लेकर खरीदारी पर आकर्षक छूट व ऑफर मिल रहे हैं। गुरुवार व शुक्रवार को दो दिन धनतेरस व शनिवार को दीपावली के चलते अगले तीन दिनों तक बाजारों में लोगों की भीड़ रहेगी।

दो दिन धनतेरस, पहले दिन बर्तन दुकानों में पूजा के सामान पर विशेष ध्यान
इस बार धनतेरस दो दिन है। लिहाजा पहले दिन गुरुवार को भी बाजार में भारी भीड़ रही। बर्तन दुकानों में बर्तन स्टैंड, कुकर, लोटा, थाली के अलावा पूजा के बर्तन भी खूब बिके। खासकर छठ को लेकर पीतल के सूप की बिक्री भी खूब हुई।

ज्वेलरी दुकानों में महिला ग्राहकों की भीड़
धनतेरस के मौके पर पहले दिन गुरुवार को शहर के काली मंदिर चौक पर एक नया ज्वेलरी शॉप भी खुला।काली मंदिर चौक,एडीबी चौक,सदर बाजार रोड सोनार पट्टी,राजा मार्केट के निकट ज्वेलरी की दुकानों में आभूषण खरीदने के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी।महालक्ष्मी ज्वेलर्स,गहना ज्वेलर्स,पारस ज्वेलर्स, अजय ज्वेलरी,पवन ज्वेलर्स सहित अन्य दुकानों में सोना,चांदी,हीरा के आभूषण की खूब खरीदारी हुई।

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