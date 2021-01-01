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शिविर का आयोजन:पलासी प्रखंड में आयोजित होगा दाखिल-खारिज के लिए शिविर

पलासीएक घंटा पहले
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डेहटी दक्षिण पंचायत के पंचायत भवन में बुधवार को अंचलाधिकारी विवेक कुमार मिश्र की देखरेख में ऑनलाइन म्यूटेशन शिविर आयोजित की गई। इस दौरान विभिन्न किसानों व भू धारकों द्वारा लगभग पचास केवाला दाखिल खारिज के लिए लाया गया। शिविर में मौजूद राजस्व कर्मचारी मो.हफीज उद्दीन ने पंजी-2 से मिलान कर स्वीकृति के लिए अंचलाधिकारी के समक्ष पेश किया।

अंचलाधिकारी विवेक कुमार मिश्र ने जानकारी देते हुए कहा कि विभिन्न प्रकार के परिमार्जन हेतु भी जमीन से संबंधित कागजात सामने आए जिसे पंजी-2 से मिलानकर भेजा गया है। उन्होंने कहा कि हल्का वाइज इस प्रकार का शिविर आयोजित किया जाएगा और किसानों की समस्याओं का निपटारा किया जायेगा। इस अवसर पर राजस्व कर्मचारी मो.हफीज उद्दीन, डेटा एंट्री ऑपरेटर संतोष कुमार के अलावे मुखिया मो रागिब उर्फ बबलू सहित दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद थे।

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