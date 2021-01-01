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विफलता:हरिपुर में वार्ड सदस्य की हत्या मामले में केस दर्ज, आरोप फरार

परवाहाएक घंटा पहले
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फारबिसगंज थाना क्षेत्र के हरिपुर में जविप्र के दुकान पर शनिवार राशन लेने के दौरान हुई विवाद में बीच बचाव करने गए वार्ड सदस्य की मौत के बाद मृतक के घर सन्नाटा पसरा है। सरल स्वभाव के स्थानीय वार्ड सदस्य राधेश्याम की मौत की सूचना पर उनके आवास पर भारी संख्या में शुभचिंतकों का लगातार आना लगा है। मालूम हो कि मृतक वार्ड सदस्य राधेश्याम ऋषिदेव के भाई विद्यानंद ऋषिदेव द्वारा इस मामले में स्थानीय वार्ड 8 अंसारी टोला के 4 लोग महबूब अंसारी, अनवर अंसारी, मुर्शिद अंसारी सहित नौशाद अंसारी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। घटना के बाद सभी आरोपी घर छोड़ फरार बताए जाते हैं। डीलर प्रमिला देवी ने बताया की आरोपी को पकड़ने में 24 घंटे बाद भी पुलिस कामयाब नहीं हुई है।

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