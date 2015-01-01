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व्यवस्था:त्योहार में हो साफ सफाई और रोशनी की व्यवस्था

अररिया4 घंटे पहले
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शिवपुरी वार्ड 9 के पूर्व नगर पार्षद नरेंद्र कुमार उर्फ शीतल मंडल ने नप के कार्यपालक पदाधिकारी को साफ-सफाई व रोशनी की व्यवस्था करने को लेकर बुधवार को आवेदन दिया है। आवेदन में पूर्व नगर पार्षद ने दीपावली व छठ पूजा को लेकर वार्ड में साफ-सफाई व रोशनी की व्यवस्था की मांग की है। ज्ञात हो कि वर्तमान में शिवपुरी में साफ-सफाई व्यवस्था नगण्य है। इसके कारण वार्ड के कारण लोगों में गुस्सा है। उन्होंने सदर एसडीओ व डीएम को भी दिया है।

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