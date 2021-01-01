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अभियान:ऑफलाइन निर्गत नहीं किए जाएंगे दिव्यांगता प्रमाणपत्र

अररियाएक घंटा पहले
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  • ऑनलाइन सत्यापन के लिये होगा विशेष अभियान संचालित

दिव्यांगता प्रमाण पत्र का शत-प्रतिशत ऑनलाइन सत्यापन व दिव्यांग जनों के लिये यूडीआईडी निर्गत किये जाने को लेकर जिले में लगातार एक महीनों तक प्रखंडवार विशेष शिविर का आयोजन किया जायेगा। दिव्यांगता सशक्तिकरण निदेशालय पटना द्वारा जारी आदेश के मुताबिक चार जनवरी 2021 के बाद कोई भी नया या डुप्लीकेट दिव्यांगता प्रमाणपत्र ऑफलाइन निर्गत नहीं किये जा सकेंगे।

इसी क्रम में पूर्व में जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्रों का भी ऑनलाइन सत्यापन करते हुए दिव्यांग जनों के बीच यूडीआईडी कार्ड निर्गत किया जाना है। इसे लेकर 28 जनवरी से 28 फरवरी के बीच जिले के सभी प्रखंडों में क्रमवार तरीके से विशेष शिविर का आयोजन किया जाना है। अररिया में इस तरह के विशेष शिविर का आयोजन बुनियाद केंद्र पर किया जायेगा। जोकीहाट व रानीगंज रेफरल अस्पताल सहित सभी पीएचसी में शिविर का आयोजन किया जाना है।

दो दिनों में पूर्ण होगी यूडीआईडी कार्ड बनाने की प्रक्रिया

शिविर की सफलता को लेकर सिविल सर्जन डॉ.रूपनारायण कुमार द्वारा सभी पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी व अस्पताल प्रबंधकों को जरूरी आदेश दिये गये हैं। आदेश में कहा गया है कि शिविर के ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त लाभार्थी की विवरणी को यूडीआईडी पोर्टल पर अपलोड करने के लिये पीएचसी स्तर पर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति किया जाना जरूरी है।

शिविर के दौरान प्राथमिक उपचार की तमाम इंतजाम सुनिश्चित कराने के साथ-साथ शिविर में प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर यूडीआईडी कार्ड बनाने की प्रक्रिया दो दिनों में पूरा करने का निर्देश सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को दिया गया है। इतना ही नहीं शिविर में चिकित्सक व अन्य पारा मेडिकल स्टॉफ की प्रतिनियुक्ति करते हुए संबंधित प्रतिवेदन जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को उपलब्ध कराने का निर्देश सिविल सर्जन ने दिया है।

प्रखंड स्तर पर होगा शिविर का व्यापक प्रचार-प्रसार

दिव्यांगता प्रमाणपत्रों का शतप्रतिशत ऑनलाइन सत्यापन सहित दिव्यांग जनों को यूडीआईडी कार्ड निर्गत किये जाने को लेकर प्रखंडवार आयोजित होने वाले इस शिविर के व्यापक प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी संबंधित प्रखंड के बीडीओ को सौंपी गयी है।

शिविर की सफलता को लेकर जिलाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने आदेश जारी कर सभी बीडीओ को शिविर के नियंत्री पदाधिकारी का जिम्मा सौंपा है। आदेश के मुताबिक प्रखंड के किसी वरीय अधिकारी को शिविर का नोडल अधिकारी प्रतिनियुक्त किया जाना है। ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन के लिये प्रति लाभार्थी 10 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है।

अधिक दिव्यांगों को लाभ पहुंचाने की है योजना

प्रखंडवार आयोजित होने वाले शिविर की जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉ रूपनारायण कुमार ने कहा कि शिविर का लाभ अधिक से अधिक दिव्यांगों तक पहुंचाया जा सके इसके लिये जरूरी प्रयास किये जा रहे हैं। ऑनलाइन सत्यापन से दिव्यांग लोगों तक जरूरी सुविधा पहुंचाने में सुविधा होगी। शिविर में उन्हें किसी तरह का कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े इसके लिये सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित कराये जाने की बात उन्होंने कही।

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