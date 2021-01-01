पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

परीक्षा केंद्रों का जायजा:इंटर परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने डीईओ को दिए निर्देश

अररियाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • आमवि ककुड़वा में भवन तोड़ने के बारे में मांगी जानकारी तो नहीं दिया जवाब

जिले के 31 परीक्षा केंद्रों पर एक फरवरी से इंटरमीडिएट की परीक्षा ली जा रही है। पहले दिन डीएम प्रशांत कुमार सीएच ने अररिया शहर के कई परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया था। इस दौरान उन्होंने पाया कि आजाद एकेडमी को मॉडल परीक्षा केंद्र बनाया तो गया है पर केंद्राधीक्षक के स्तर से यहां सुसज्जित नहीं किया गया था। यही नहीं केंद्र पर वीक्षकों से फ्रिस्किंग संबंधी घोषणा पत्र भी नहीं लिया गया था।

डीएम ने इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने इस संबंध में डीईओ को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। इधर डीईओ राजकुमार ने आजाद एकेडमी परीक्षा केंद्र के सीएस से इस संबंध ने स्पष्टीकरण पूछा है। डीएम ने अल शम्स मिल्लिया इंटर, मिल्लिया डिग्री कॉलेज और बालिका मवि खरैया बस्ती में एक परीक्षा संचालन को संतोषजनक पाया।

आजाद एकेडमी परिसर में बन रहे मस्जिद को लेकर रिपोर्ट मांगी : डीएम प्रशांत कुमार सीएच ने परीक्षा का जायजा लेने के दौरान आजाद एकेडमी परिसर में बन रहे मस्जिद के बारे में जानकारी मांगी है।डीएम ने डीईओ को पत्र लिखकर कहा है कि एचएम ने बताया है कि 42 डिसमिल जमीन दाता ने मस्जिद को दिया है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच हो और अगर जमीन दिया गया है तो मस्जिद का रास्ता स्कूल होकर नहीं बल्कि अलग से हो। डीएम ने कहा कि अगर स्कूल के जमीन का अतिक्रमण हो रहा है तो आगे की कार्रवाई किया जाए।

आमवि ककुड़वा में बिना कंडोमिनेशन के तोड़ा जा रहा भवन : निरीक्षण के दौरान डीएम ने आमवि ककुड़वा पहुंचे। वहां उन्होंने पाया कि स्कूल के मुख्य द्वार के निकट पूरब-उत्तर पूर्व से बना हॉल को तोड़ा जा रहा है। डीएम को शिक्षक ने बताया कि इस स्थान पर एमएसडीपी से भवन बनेगा। डीएम ने डीईओ को निर्देश दिया कि भवन तोड़ने से पहले कंडोमिनेशन की प्रक्रिया हुई या नहीं, इसकी जांच जरूरी है।

इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी जा सकी है। डीएम ने तीन दिनों में जानकारी मांगी है। इधर डीईओ राजकुमार ने समग्र शिक्षा अभियान के डीपीओ को पत्र लिखकर सहायक अभियंता की अगुवाई में टीम बनाकर मस्जिद मामले और कंडोमिनेशन मामले की जांच कर रिपोर्ट समर्पित करें।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser