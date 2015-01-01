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निरक्षण:विधानसभा क्षेत्रों का डीएम व एसपी ने किया मुआयना, बिखरे ग्लब्स देख जताई नाराजगी

अररिया/रानीगंज/जोकीहाट/पलासी3 घंटे पहले
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काला बलुआ में मतदानकर्मी से बात करते डीएम प्रशांत कुमार सीएच।

शनिवार को मतदान के दौरान प्रशासन के अधिकारी सक्रिय थे। सामान्य प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक, पुलिस प्रेक्षक भी अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार सक्रिय रहे। खासकर डीएम प्रशांत कुमार सीएच, एसपी हृदयकान्त पहले तो नियंत्रण कक्ष में कुछ देर समय बिताया। इसके बाद क्षेत्र की ओर पूरे लाव लश्कर के साथ निकले। डीएम और एसपी के काफिले में लगभग एक दर्जन वाहन में पुलिस बल थे। अधिकारियों ने शहर के कई मतदान केंद्रों का जायजा लिया। इसके बाद जोकीहाट में कई मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। खासकर सिसौना मदरसा में भी वे लोग पहुंचे। पलासी के भी कई इलाकों में डीएम गए। वहीं रानीगंज विस के प्राथमिक विद्यालय मेघु टोला बूथ संख्या 145 व 145 क पर डीएम और एसपी पहुंचे। मौके पर मौजूद पीठासीन पदाधिकारी से मतदान के प्रगति को लेकर पूछताछ किया। पौने दो बजे तक बूथ संख्या 145 पर कुल 617 में 301 व बूथ संख्या 145 क पर कुल 776 में से 294 मतदाताओं ने मतदान कर लिया था। यहां के बाद डीएम का काफिला सीधे मध्य विद्यालय कालाबलुआ मतदान केंद्र पहुंचा। इस बीच एसपी हृदयकांत ने बूथ की सुरक्षा का जायजा लिया। मौके पर बूथ के आसपास बिखरे ग्लब्स देख डीएम ने नाराजगी जाहिर किया व मतदान केंद्र के अंदर लगा हुआ एक ट्रैक्टर के संबंध में जानकारी लिया। सवा दो बजे तक बूथ संख्या 263 क पर कुल 673 में से 360, बूथ संख्या 264 क पर कुल 689 में से 342, बूथ संख्या 264 पर कुल 771 में से 322 मतदान हो चुका था। सभी बूथों पर डीएम ने चुनाव कर्मी व स्वास्थ्य कर्मी के साथ ही सभी प्रत्याशी के चुनाव अभिकर्ता से भी मतदान की निष्पक्षता की जानकारी लिया। वहीं मतदान समाप्ति के तुरंत बाद बूथ से निकल जाने का निर्देश पीठासीन पदाधिकारी को दिया।

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