पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

अगलगी:शॉट-सर्किट से चार दुकान जले 10 लाख का सामान हुआ राख

अररिया4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

शहर के मौलवी टोला वार्ड संख्या 25 स्थित अनवार मार्केट में बुधवार देर शाम शॉट सर्किट से आग लग गया। आग की लपेटे इतनी तेज था कि देखते देखते उस मार्केट के 4 दुकानों में आग पकड़ लिया।जिसके कारण सभी दुकानों में रखे लगभग 10 लाख की सामग्री का नुकसान हो गया।आग लगने की सूचना जैसे ही स्थानीय लोगों को मिली सबों ने आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े।इसी बीच स्थानीय पूर्व नगर पार्षद सह राजद के जिला उपाध्यक्ष कमाले हक ने आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को फोन पर दिया।सूचना मिलने के बाद अग्निशमन दस्ता की टीम आकर आग पर काबू पाया।तब तक 4 दुकानों में रखा लगभग 10 लाख रुपए की सामग्री का नुकसान हो गया था। जिसमें नईम आलम के लक्की ट्रेलर में रखा सिलाई मशीन, ग्राहकों के कपड़े, मेटीरियल, रैक, काउंटर जल कर राख हो गया।जावेद इकबाल के सोनू ड्रेसेस में कपड़ा, काउंटर, रैक ,फर्नीचर, पवन ट्रेवलर्स कार्यालय में रखा सामग्री व जमिलुर्रह्मान के अनवार शु स्टोर्स में रखा जूता, फर्नीचर, रैक, शटर आदि समान जलकर राख हो गया। सभी पीड़ित दुकानदार ने गुरुवार को नगर थाना में लिखित सूचना दी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंट्रेनिंग के वक्त चोट लगी तो फाइटर पायलट नहीं बन सके, IIM से MBA के बाद जॉब कर रहे - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें