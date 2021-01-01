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अविश्वास प्रस्ताव पर सुनवाई:लापरवाही के आरोप में उपमुख्य पार्षद के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 8 फरवरी को होगी सुनवाई

अररियाएक घंटा पहले
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  • 16 पार्षदों ने लाया है अविश्वास प्रस्ताव, गोलबंदी के एक दर्जन पार्षद निकले सैर पर

नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद अफसाना प्रवीण के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सुनवाई बैठक तिथि निर्धारित कर दी गई है। अविश्वास प्रस्ताव में लगाये गए आरोपों की सुनवाई के लिए 8 फरवरी को बैठक की तिथि निर्धारित की गई।

बैठक की जानकारी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी दीनानाथ सिंह ने दी। यह तिथि मुख्य पार्षद रितेश कुमार राय ने निर्धारित की है। निर्धारित तिथि को अविश्वास प्रस्ताव में लगाये गए आरोपों पर उपमुख्य पार्षद अपनी दलील प्रस्तुत करेंगी। आरोपों पर यदि पार्षद बहुमत से अपनी सहमति देते हैं तो उनका कुर्सी जाना तय है।

इधर उप मुख्य पार्षद के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव के बाद विरोधी पार्षदों में गोलबंद होना शुरू कर दिया है। गोलबंदी दिखाते हुए एक दर्जन पार्षद बीते मंगलवार को सैर पर निकल चुके हैं। हालांकि शहर पर यह पार्षद कहां निकले हैं इस बात की जानकारी किसी ने नहीं दी है। लेकिन जानकारों की माने तो पार्षदों को सिलीगुड़ी या कोलकाता भेजा गया है।

वही सैर पर निकले पार्षदों के विरुद्ध शहर में कई तरह की चर्चाएं व्याप्त है। सामाजिक कार्यकर्ता आनंद मोहन मिश्र ने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव पैसा उगाही और मौजमस्ती का एक साधन है।

समय-समय पर पैसे की उगाही और मौज मस्ती के लिए पार्षदों का गुट अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। जबकि एक पार्षद पति शशि भूषण झा का कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव शहर के विकास के लिये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इनका भी कहना है कि पार्षदों का एक गुट शहर से दूर है लेकिन मौज मस्ती या अवैध उगाही के लिए नहीं। बल्कि उन्हें गुट से कोई तोड़ना ले इसीलिए ऐसे लोगों को बाहर भेजा जाता है। लेकिन शहरवासी हर एक चीज से वाकिफ है।

शहरवासियों का भी मानना है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल बहाना। इसके पीछे पार्षद की मंसा कुछ और होती है। वहीं उप मुख्य पार्षद अफसाना प्रवीण पूर्व में ही कह चुकी है कि कुछ पार्षदों ने उन लोगों से अवैध रकम की मांग की थी। जो पूरा नहीं किया गया। इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है

उपमा के मुख्य पार्षद के दौड़ में है नूर आलम उर्फ टीपू :अविश्वास प्रस्ताव पार्षद नूर आलम उर्फ टीपू के नेतृत्व में लाया गया है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाती है तो नए उपमुख्य पार्षद के दौड़ में नूर आलम ही रहेंगे। हालांकि उप मुख्य पार्षद के दौड़ में एक अन्य पार्षद भी शामिल थे लेकिन सूत्रों की माने तो खर्च के दौड़ में वे पिछड़ गए इसीलिए नेतृत्व कर्ता पर ही अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले पार्षद अपनी आस्था जता रहे हैं।

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