पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

परीक्षा:छुट्टी के दिन में भी हाेगी इंटरमीडिएट की जांच परीक्षा

अररिया4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

दीपावली, चित्रगुप्त पूजा, भैया दूज व छठ पूजा को लेकर 13 से 21 नवंबर तक कॉलेज में छुट्टी रहेगा। लेकिन छुट्टी के दौरान भी सत्र 2019-21 इंटरमीडिएट की जांच परीक्षा पूर्व कार्यक्रम के आधार पर जारी रहेगा। इसको लेकर अररिया कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. रऊफ अनवर ने सूचना जारी की है। कॉलेज के प्रिंसिपल ने इंटरमीडिएट जांच परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से शामिल होने का निर्देश दिया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंट्रेनिंग के वक्त चोट लगी तो फाइटर पायलट नहीं बन सके, IIM से MBA के बाद जॉब कर रहे - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें