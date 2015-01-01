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विधानसभा चुनाव:धूप खिलते ही केंद्रों पर लगी लंबी कतार

पटेगना3 घंटे पहले
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बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे व अंतिम चरण के मतदान शनिवार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराया गया इस दौरान कोरोना महामारी से बचने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर प्रोटोकॉल का सुनिश्चित उपयोग हुआ मतदान केंद्रों पर थर्मल स्कैनिंग सैनिटाइजर ग्लव्स मास्क आदि का मतदाताओं ने शत प्रतिशत उपयोग किया। धूप खिला की कमोबेश सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस क्रम में सुबह 10:00 बजे तक 12 पॉइंट 5 फीसद मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। लेकिन खुशनुमा मौसम के बीच दोपहर 12:00 बजे तक मतदान का प्रतिशत बढ़कर 25 पॉइंट 09 फीसद पर पहुंच गया।

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