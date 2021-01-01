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बजट:अर्थव्यवस्था सुधार और रोजगार के लिए कुछ नहीं

अररियाएक घंटा पहले
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केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा पेश की गई बजट में अर्थव्यवस्था सुधार व रोजगार सृजन को लेकर कुछ नहीं है। किसानों के हित के लिए भी इस बजट में कोई सुविधा नहीं दी गई है।

जिसको लेकर ऑल इंडिया सीमांचल जन विकास परिषद के जिलाध्यक्ष मुजफ्फर हाशमी, प्रदेश अध्यक्ष मासूम रेजा, प्रवक्ता मो.जाकिर हुसैन,डीके शर्मा, प्रवेज खान आदि ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बजट को हवा हवाई बताया।

संस्था के अध्यक्ष ने बताया कि किसान व स्वास्थ सेवाओं को भी बजट में अनदेखा किया गया है। यह बजट किसी भी तरह से देश के हित में नहीं है। जिलाध्यक्ष ने बताया कि कोरोना काल में छोटे व मध्यम वर्गीय व्यवसायी का कमर ही टूट गया। लेकिन सरकार बजट में उन्हें भी कोई सौगात नहीं दिया है।

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