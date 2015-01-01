पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

चुनावी तैयारी:सभी विधानसभा में एक-एक मॉडल बूथ 22 केंद्रों पर महिलाकर्मी की होगी तैनाती

अररिया23 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में बनाया गया है मॉडल मतदान केंद्र

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 7 नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक बूथ को मॉडल बनाया जा रहा है। मॉडल बूथ के रूप में सभी विधानसभा से एक एक मतदान केंद्र का चयन किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में बूथ नंबर 84 आदर्श मध्य विद्यालय नरपतगंज पूरा भाग मॉडल बूथ होगा। वहीं रानीगंज में बूथ नंबर 133 क उमवि कमलपुर पूरब उत्तर भाग,फारबिसगंज में बूथ नम्बर 120 बीडीजी गोयल बालिका उवि पूरब भाग,अररिया में बूथ 160 राजकीय कन्या उवि अररिया उत्तर भाग,जोकीहाट में मतदान केंद्र संख्या 116 आमवि पूरब भाग और सिकटी में बूथ नम्बर 40 आमवि कुर्साकांटा उत्तर भाग मॉडल बूथ के लिए चयनित किया गया है। वहीं जिले के सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में 22 ऐसे मतदान केंद्र होंगे, जहां पीठासीन पदाधिकारी से लेकर पी3 तक सभी महिला कर्मचारी और सुरक्षा में लगे जवानों भी महिला पुलिसकर्मी ही होंगी।

यहां बनाए गए हैं मतदान केंद्र
नरपतगंज के बूथ 104,104 क और 105 का चयन किया गया है। तीनों बूथ कन्या मध्य विद्यालय नरपतगंज में ही है। वहीं रानीगंज में उत्क्रमित मवि कमलपुर में बने मतदान केंद्र संख्या 133, 133 क और 134 को चयनित किया गया है। फारबिसगंज विस में ली एकेडमी में बने बूथ 116,116 क,117,118 और 118 क में सभी मतदान कर्मी महिला ही रहेंगी। अररिया में राजकीय कन्या उवि अररिया में बनाए गए मतदान केंद्र संख्या 160,160 क,161,162,162 क और जोकीहाट में प्लस टू उच्च विद्यालय सिसौना जोकीहाट में बनाए गए बूथ नंबर 114, 115 और 116 क को महिला बूथ बनाया गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें