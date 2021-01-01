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मौत:सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान पूर्णिया में हुई मौत

पलासीएक घंटा पहले
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  • सोमवार की रात सड़क दुर्घटना में हुआ था घायल

पलासी थाना क्षेत्र अंतर्गत मजलिसपुर वार्ड संख्या-5 निवासी पैंतालीस वर्षीय विनोद धरकार की मौत पूर्णिया में इलाज के दौरान हो गयी। बिनोद सोमवार संध्या सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे इलाज के दौरान बुधवार को सदर अस्पताल पूर्णिया में मौत हो गई। मृतक के पुत्र अटल बिहारी व परिजनों ने जानकारी देते हुए कहा कि सोमवार संध्या मेरे पिता किसी काम से उरलाहा चौक गए थे। नौ बजे रात में फोन किया तो उन्होंने बताया कि मैं कुजरी गांव में हूं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगा।

रात के दस बजे मेरे पिता के मोबाइल फोन से किसी अनजान व्यक्ति ने फोन पर बताया कि तुम्हारा पिता सड़क किनारे बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। मैं और मेरे परिवार के लोग गए तो देखा कि मेरे पिता कुजरी बस्ती के पास सड़क किनारे गिरे हुए थे।इलाज के लिए पीएचसी पलासी में भर्ती कराया गया। डॉक्टर द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। बुधवार को पूर्णिया में इलाज के दौरान घायल व्यक्ति की मौत हो गई।

मृतक के पुत्र अटल बिहारी ने घटना के बाबत थाना में आवेदन देने की बात कही है। उन्होंने आशंका जताई है कि मेरे पिता की हत्या की गई है। पलासी थाना पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अररिया भेज दिया है। एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने कहा कि मृतक के परिजनों द्वारा दिए आवेदन के आलोक में कार्रवाई की जायेगी। प्रथम दृष्टया सड़क दुर्घटना का मामला प्रतीत होता है।

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