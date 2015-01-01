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थानेदार जी सुलह नहीं कार्रवाई करें:पिटाई के डेढ़ माह बाद गर्भवती की मौत, पहले शिकायत काे किया अनसुना, अब करा रहे सुलह

फुलकाहा27 मिनट पहले
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जटवारा गांव के समीप भारत-नेपाल सीमा सड़क जाम कर प्रदर्शन करते ग्रामीण।
  • पीड़िता की मौत के बाद गुस्साए पथराहा पंचायत के लोगों ने दो घंटे जटवारा के पास सड़क किया जाम
  • पीड़िता की पटना में इलाज के दौरान हुई मौत के बाद थानेदार सुलह कराने पहुंचे

नरपतगंज प्रखंड के पथराहा पंचायत के वार्ड संख्या 15 स्थित जटवारा गांव की एक 22 वर्षीय महिला प्रवीण खातून की बुधवार की रात पटना में इलाज के दौरान हुई मौत के बाद गुरुवार की सुबह मृतक महिला की शव गांव पहुंचने के बाद परिजनों एवं आक्रोशित ग्रामीणों ने मिलकर जटवारा के पास भारत-नेपाल सीमा सड़क को 2 घंटे जाम कर आगजनी व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी किया। यह मामला घूरना थाना क्षेत्र का है। जानकारी मिलने के बाद घूरना पुलिस ने प्रबुद्धजनों के सहयोग से जाम को हटाया तथा कार्रवाई का भरोसा दिलाया। आक्रोशित ग्रामीणों ने घूरना पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि डेढ़ माह पूर्व मारपीट की लिखित शिकायत के बाद घूरना पुलिस अगर समय रहते कार्रवाई करती तो विवाहिता की मौत नहीं होती। गुस्साए लोगों का कहना है कि जिले में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, आए दिन उनके साथ अपराध होता रहता है। लोगों ने कहा कि बलात्कार और हत्या जैसी घटनाएं जिले में आम बात हो गई है। इसपर तुरंत रोक लगनी चाहिए।
आखिर सब जानते हुए चुप क्यों थे तत्कालीन थानाध्यक्ष
घूरना थानाध्यक्ष लालमोहर सिंह ने बताया कि तत्कालीन थानाध्यक्ष के समय पीड़ित परिवार द्वारा आवेदन दिया गया था। आखिरकार सब कुछ जानते हुए वर्तमान थानाध्यक्ष चुप क्यों बैठे रहे? घूरना पुलिस विवाहिता के माता पिता को न्याय दिलाने में नाकाम रही।

प्रवीण खातून की मौत के बाद गम में डूबे परिजन।
प्रवीण खातून की मौत के बाद गम में डूबे परिजन।

ससुराल में लगातार प्रताड़ना के बाद से बीमार रहने लगी थी प्रवीण खातून
मृतिका की मां आसमा खातून ने कहा कि उसके ही पति, सास-ससुर ने बेहरमी से मारपीट करता था, उसके बाद धीरे-धीरे बीमारी से ग्रसित हो गई। कुछ दिन पूर्व लड़की किसी तरह अपनी मायके पहुचंकर पूरे मामले की जानकारी दी। उसके बाद इलाज के लिए बेटी को फारबिसगंज अस्पताल लाया जहां से चिकित्सक ने उसे पूर्णिया रेफर कर दिया पूर्णिया से भी महिला को कटिहार रेफर किया गया फिर वहां से पटना रेफर किए जाने के बाद साईं अस्पताल में इलाज चल रहा था जहां बुधवार की रात को महिला की मौत इलाज के दौरान हो गई। शादी गांव के ही मो. जमाल के पुत्र शमशेर से हुआ था और लड़का अपनी मनमर्जी से शादी किया था। लेकिन लड़के के माता-पिता लड़की से खुश नहीं रहती थी। शादी के बाद दहेज में एक लाख रुपया, टीवी, फ्रिज, ट्रंक, गोदरेज आदि भी दी गई थी किंतु निकाह के बाद उसके पति सास ससुर आदि मिलकर दहेज के लिए मारपीट करने लगे। तब तक वह गर्भवती हो गई थी। जिसके लगभग छह माह बाद ही गर्भपात हो गया इसके बाद से पूर्णरूपेण बीमार हो गई जिसका इलाज उनके ससुराल वाले व पति ने नही करवाया। मिली जानकारी के मुताबिक 22 वर्षीय प्रवीण खातून निकाह नौं माह पूर्व इसी वार्ड के मोहम्मद शमशेर से हुआ था। महिला के मारपीट की मामले के बाद ही उसका पति मोहम्मद शमसील जम्मू कश्मीर मजदूरी करने चला गया था। फिलवक्त घटना के बाद से थानाध्यक्ष लालमोहर सिंह आरोपी के घर पहुंच कर दोनों पक्षों में सुलह कराने के लिए गणमान्य लोगों के साथ सादी वर्दी में बैठकर करने में जुटे दिख रहे हैं।

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