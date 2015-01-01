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कार्रवाई:शर्ट में चुनाव चिह्न का स्टिकर लगा बूथ में गए राजद प्रत्याशी सरफराज, चुनाव आयोग ने दिए एफआईआर करने के आदेश

अररिया3 घंटे पहले
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बूथ पर स्टिकर लगाकर पहुंचे सरफराज आलम(स्टिकर लाल घेरे में)।
  • प्लस टू द्विजदेनि उवि में कांग्रेस उम्मीदवार का नाम, चिह्न छपा थैला एजेंट लेकर गए थे भीतर

अररिया जिले में जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी और पूर्व सांसद सरफराज़ आलम पर चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया है। बताया जा रहा है कि वे अपनी पार्टी सिंबल लालटेन का स्टीकर अपने कपड़े पर लगाकर वोट डालने पहुंचे थे। जोकीहाट में एक मतदान केंद्र पर इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान डीएम प्रशांत कुमार सीएच ने भी कहा कि कारवाई होगी। मिली जानकारी के अनुसार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी को इस बाबत पूरे मामले को जांच कर प्राथमिकी करने का निर्देश दिया गया है। बताया जा रहा है कि राजद प्रत्याशी अररिया जिले के सिसौना गांव स्थित मतदान केंद्र संख्या 110 पर अपनी पार्टी का स्टीकर लगाकर कर ही बूथ पर पहुंच गए और मतदान किया। दरअसल यह खबर चैनलों पर चला और सोशल साइट्स पर फोटो खूब वायरल हुआ। मामला संज्ञान में आते ही चुनाव आयोग ने एक्शन लिया और जांच कर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। वहीं फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र के बूथ प्लस टू द्विजदेनि उवि में कांग्रेस उम्मीदवार जाकिर हुसैन खान का नाम, चुनाव चिह्न छपा झोला लेकर एक एजेंट बूथ तक चले गए। यह खबर भी चैनल पर लगातार चली। इसको लेकर भी जांच की जा रही है।

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