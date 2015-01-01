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पैसे बांटने का आराेप:सरकारी स्कूल के हेडमास्टर का रैली में पैसा बांटने का वीडियो हुआ वायरल

अररिया25 मिनट पहले
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लाल घेरे में हाथ मौजूद रुपया।
  • जोकीहाट में चार नवंबर को तेजस्वी की सभा में पैसे बांटने का आराेप

जिले के एक सरकारी स्कूल के हेड मास्टर का एक पार्टी के राजनीतिक रैली में भीड़ जुटाने के लिए पैसा बांटने का वीडियो वायरल हुआ है। यह वीडियो सोशल साइट के फेसबुक पर खूब धूम मचा रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि दैनिक भास्कर नहीं कर रहा है। इस वीडियो में यह दिख रहा है कि जोकीहाट प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय डूबा के प्रभारी हेड मास्टर माजुद्दीन हाथ में नोटों का बंडल लिए हुए हैं और रैली में शामिल बाइक चालकों को पैसा दे रहे हैं। जानकार सूत्रों की मानें तो यह वीडियो 4 नवंबर का है जब जोकीहाट के उदाहाट में नेता प्रतिपक्ष का चुनावी रैली था। उसी में यह भीड़ जा रहा था यह वीडियो जोकीहाट प्रखंड क्षेत्र के डूबा ताड़न मोड़ का है। वीडियो में यह शब्द सुनाई दे रहा है कि पैसा देते हुए वह बाइक चालकों से इस पैसे से तेल भराने के लिए कह रहे हैं। जिस बाइक चालक को पैसा दे रहे हैं उसके बाद उसे आगे बढ़ने के लिए भी अपने भाषा में कह रहे हैं। यहां बता दें कि यह वही माजुद्दीन है जो बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। संबंध में उनके मोबाइल पर कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन विफल रहा।
मामले की हाेगी जांच : डीईओ राजकुमार ने कहा वायरल वीडियो की जानकारी नहीं है। वीडियो किसी माध्यम से उपलब्ध होते ही जांच कराई जाएगी। साथ हीं निर्वाचन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।

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