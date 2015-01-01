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हादसा:मैजिक व बाइक की टक्कर में दो घायल, एक हुए रेफर

अररिया2 घंटे पहले
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अररिया-जोकीहाट मार्ग पर अजमतपुर स्‍कूल के पास बुधवार की शाम एक मैजिक व बाइक की टक्कर में दो लोग बुरी तरह घायल हो गये। दोनों घायल बाइक पर सवार थे। जिसे उपचार के लिये सदर अस्पताल अररिया में भर्ती कराया गया है। जहां एक को चिकित्सक ने सिटी स्कैन के लिये रेफर कर दिया है। जानकारी अनुसार जोकीहाट उदा निवासी मो. सफीक एवं मो. रोजिद अपने बाइक पर अररिया से घर जा रहे थे। चौक के पास एक मैजिक वाहन से टक्कर हो गया। बताया जाता है कि कुहासा के कारण आगे दिखा नहीं दिया। जिसके कारण बाइक मैजिक से टकरा गई। बाइक चालक मो. रोजिद को चिकित्सक ने रेफर कर दिया। अन्य सडक हादसे में गुरुवार को बुधेश्वरी रामपुर के रमन कुमार,मोहनिया के राजेश कुमार विश्वास, अररिया बस्ती के संतोष कुमार, जोकीहाट मो सगीर घायल हो गए।

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