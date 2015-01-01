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दुर्घटना:जिले में 24 घंटे के भीतर पांच सड़क हादसे में दो की मौत, 11 लोग एक्सीडेंट में घायल

अररिया4 घंटे पहले
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गुरुवार को फोरलेन सड़क पर हादसे के बाद पलटा ट्रैक्टर और पेड़ से टकराया ट्रक।
  • अलग-अलग जगहों पर बुधवार को दो और गुरुवार को तीन सड़क हादसों में लोग हुए जख्मी
  • अररिया-जोकीहाट मार्ग पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बुजुर्ग को कुचला

अररिया-जोकीहाट मार्ग पर मिर्जाभाग बेरियर के पास बुधवार की शाम एक साइकिल सवार को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। इसमें इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान बेलवा बंगाली टोला निवासी मो. आलम के रूप में हुई है। दुर्घटना के संबंध में मृतक आलम के पुत्र ने बताया कि उनके पिता किसी कार्य से अररिया गए हुए थे यहां से लौटते वक्त उन्हें स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। इसके बाद उन्हें स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉ.राजेश कुमार ने उनको प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हाइयर सेंटर रेफर कर दिया। इसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए कटिहार मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद स्कॉर्पियो भागने में सफल रहा।
ऑटो और बाइक की टक्कर में पांच लोग हुए घायल, अस्पताल में भर्ती
अररिया जोकीहाट मार्ग पर ही बेलवा पुल के निकट बुधवार की शाम एक ऑटो व बाइक के भिड़ंत हो गई। इसमें बाइक सवार बटूरबाड़ी निवासी रजी अहमद, ऑटो चालक बाघमारा निवासी अब्दुल वाहिद, ऑटो पर सवार सलायगढ़ की बीबी मेहजबी, बीबी अंसरी खातून भी घायल हो गई। इधर, अररिया-रानीगंज मार्ग पर बाइक से गिरने पर खरहट की रहने वाली शांति देवी बुरी तरह घायल हो गई। जबकि गुरुवार को भी अलग-अलग सड़क हादसे में अररिया के माशुम, ताहिर, सुन्दरी के चंद्रकला देवी, गुड़िया कुमारी भी बुरी तरह से घायल हो गई। इन सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बाइक की ठोकर से बुजुर्ग की मौत

अररिया | अररिया आरएस ओपी क्षेत्र के साधु स्थान के समीप गुरुवार को दुकान साफ कर लौट घर रहे 60 वर्षीय वर्षीय कर्मचंद पोद्दार को बाइक सवार ने पीछे से ठोकर मार दी। बाइक के ठोकर से वृद्ध बुरी तरह से घायल हो गया। जिसे स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए सदर अस्पताल अररिया में भर्ती कराया गया। जहां प्राथमिक उपचार के दौरान ही चिकित्सक डॉ. राजेंद्र कुमार ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक आरएस जे वार्ड संख्या 3 का रहनेवाला था। घटना की सूचना मिलते ही पहुंची आरएस पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस शव को उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया है। इस घटना में बाइक सवार के भी घायल होने की जानकारी मिली है।

साइड लेने में ट्रैक्टर व ट्रक भिड़ा

अररिया | अररिया-पूर्णिया फोरलेन पर गुरुवार की सुबह बजरंगबली चौक समीप ट्रक व ट्रैक्टर साइड लेने के क्रम में आपस में टकरा गई। ट्रैक्टर पर खाद लदा था। ट्रक से टकराते ही ट्राली पलट गई और खाद चारो ओर बिखर गया। जबकि ट्रक भी सड़क किनारे एक पेड़ से टकराकर दुर्घटना ग्रस्त हो गया। दोनों गाड़ी पूर्णिया से अररिया की ओर आ रही थी। इस घटना में ट्रक चालक उत्तर प्रदेश के वीरपाल एवं खलासी कुलदीप व ट्रैक्टर चालक पूर्णिया निवासी सोनू कुमार बुरी तरह घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल अररिया भेजा गया है। जहां चिकित्सक ने वीरपाल को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया।

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