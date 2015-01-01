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झड़प:मारपीट की दो घटना में दो महिलाएं हुई घायल, गंभीर

पलासी4 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र में बुधवार की दोपहर से पहले जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। इस झड़प में ककोडवा गावं की सफीना खातून और धनगामा गांव की अनीता गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। दोनों घायल महिला को पलासी स्थित अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। जहां उनका इलाज किया गया। इलाज के बाद दोनों महिलाओं को घर भेज दिया गया।

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