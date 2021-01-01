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कार्रवाई:एक पिस्टल और चाकू के साथ दो युवक गिरफ्तार

अररिया आरएसएक घंटा पहले
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आरएस पुलिस ने शनिवार को गुप्त सूचना के आधार पर रजोखर में छापेमारी कर एक पिस्टल, चाकू और तीन मोबाइल के साथ दो युवक को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में अररिया डीएसपी पुष्कर कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रजोखर बाजार में दो युवक हथियार के साथ घूम रहा है। सूचना मिलते ही आरएस ओपी अध्यक्ष मनीष कुमार दल बल के साथ दोनों युवक को गिरफ्तार किया। जो किसी घटना को अंजाम देने के लिए रजोखर बाजार में घूम रहा था। गिरफ्तार युवक में हयातपुर वार्ड सात के एहतेशाम और वार्ड 15 के नजीर शामिल है। डीएसपी ने बताया कि दोनों युवक पहले भी किसी आपराधिक मामले में जेल जा चुका है। वहीं आरएस पुलिस के अनुसार दोनों युवक बाजार से सटे राजा पोखर बाइक छीनने या अन्य किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में था।

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