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जज्बा:नाव व चचरी पुल के सहारे मतदान करने पहुंचे मोहनपुर के मतदाता

पटेगना3 घंटे पहले
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झमटा और मेसाकुल के बीच 20 साल से परमान नदी पर पुल लोगों की मांग रही है। आज भी नाव से सफर करने को विवश हैं। फोटो: शशिशंकर

कोरोना वायरस को हराकर गजब उत्साह के साथ मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव आयोग भी अररिया की धरती पर मतदाताओं के लिए समुचित व्यवस्था नहीं कर पाई। ऐसे में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के कई गांवों को कहीं चचरी तो कहीं नाव के सहारे मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस दौरान परमान नदी के रामपुर मोहनपुर घाट पर नाव के सहारे रामपुर गांव के ग्रामीण 49 अररिया विधानसभा के बूथ संख्या 104 के मध्य विद्यालय मोहनपुर तक पहुंचने के लिए दिन भर जद्दोजहद करता रहा। बावजूद इसके मतदाताओं की जज्बा के आगे नाव चचरी की सफर काफी उत्साहपूर्ण रहा। वहीं अररिया प्रखंड के हीं मतदान केंद्र संख्या 25 प्राथमिक विद्यालय सगुना तक पहुंचने के लिए ग्रामीणों ने चचरी पुल का निर्माण कर मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं तरौना भोजपुर के अरड़बाड़ी मरिया बकरा नदी घाट, बकरा नदी के पोखरिया बहंगी घाट झमटा महिषाकोल घाट सहित अन्य दुर्गम रास्ते व नदी नालों को चचरी व नाव के सहारे पार करते हुए अररिया विधान सभा के सैकड़ों मतदाता ने उत्साह के बीच क्षेत्र के विकास के लिए वोट डाले।

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