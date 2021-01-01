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विश्व कैंसर दिवस:कैंसर के उपचार व बचाव को लेकर किया जाएगा जागरूक

अररियाएक घंटा पहले
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  • कैंसर के उपचार व बचाव को लेकर किया जाएगा जागरूक

विश्व कैंसर दिवस के मौके पर कैंसर रोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष मुहिम का संचालन किया जायेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस के मौके पर 4 से 10 फरवरी के बीच सभी अस्पतालों में कैंसर रोग परामर्श शिविर का आयोजन किया जायेगा।

इस दौरान सभी स्वास्थ्य संस्थानों में कैंसर व इसके उपचार व बचाव संबंधी उपायों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जायेगा। इस क्रम में सदर अस्पताल सहित अनुमंडल अस्पताल फारबिसगंज, रेफरल अस्पताल रानीगंज व जोकीहाट सहित सभी पीएचसी व हेल्थ एंड वैलनेस सेंटरों पर कैंसर के उपचार व इससे बचाव संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी आम लोगों को उपलब्ध करायी जायेगी।

रोग के कारण व लक्षणों के प्रति किया जाएगा जागरूक

विश्व कैंसर दिवस के मौके पर स्वास्थ्य संस्थानों में 04 से 10 फरवरी के बीच आयोजित होने वाले नि:शुल्क कैंसर रोग परामर्श शिविर में भाग लेने वाले मरीजों का चिकित्सकों द्वारा कैंसर रोग की स्क्रीनिंग के साथ-साथ उन्हें कैंसर के संभावित कारण, रोग के लक्षण व इससे बचाव संबंधी उपायों के प्रति जागरूक किया जायेगा।

संभावित रोगियों को दिया जाएगा जरूरी परामर्श

विश्व कैंसर दिवस के मौके पर आयोजित होने वाले नि:शुल्क कैंसर रोग परामर्श शिविर की जानकारी देते हुए डीपीएम रेहान असरफ ने बताया कि शिविर के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा सामान्य कैंसर संभावित रोगियों की खोज कर राज्य के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान आईजीएमएस पटना, एम्स, पीएमसीएच व महावीर कैंसर अस्पताल में आवश्यक इलाज के लिये रेफर किया जायेगा। ताकि संभावित रोगियों का समुचित इलाज संभव हो सके। परामर्श शिविर के व्यापक प्रचार प्रसार के लिये बैनर-पोस्टर का सहारा लिया जायेगा। प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर फ्लेक्स लगाये जायेंगे।

कैंसर के लक्षण

शरीर के किसी अंग में असामान्य सूजन या कड़ापन न भरने वाले घाव, लगातार बुखार या वजन का कम होना, शौच व मूत्र में खून निकलना, स्तन में सूजन के साथ-साथ चार से छह सप्ताह तक लगातार दस्त की शिकायत कैंसर रोग के लक्षण हो सकते हैं| ऐसे लक्षण दिखने पर रोगी को तत्काल विशेषज्ञ चिकित्सकों से जरूरी परामर्श के साथ-साथ अपना इलाज शुरू कराना जरूरी होता है।

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