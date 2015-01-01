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आदेश:बीडीओ ने नाला निर्माण रोकने का दिया आदेश

असरगंज4 घंटे पहले
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प्रखंड के जोरारी पंचायत अंतर्गत बदरखा गांव में वार्ड प्रबंध समिति द्वारा निजी जमीन पर मनमानी तरीके से किए जा रहे नाला निर्माण कार्य को बीडीओ अमित कुमार ने रोकने का निर्देश दिया है। ग्रामीणों के शिकायती आवेदन पर बीडीओ ने पंचायत के मुखिया दिनेश ठाकुर, पंचायत सचिव राजनीति पंडित एवं कनीय अभियंता विकास कुमार को स्थलीय निरीक्षण कर प्रशासनिक एवं तकनीकी बिंदुओं पर जांच कर कार्यालय को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि गांव के वार्ड संख्या छह के अध्यक्ष जितेंद्र यादव द्वारा गलत तरीके से निजी जमीन पर नाली निर्माण का कार्य किया जा रहा था। मामले को लेकर ग्रामीणों द्वारा बीडीओ से शिकायत की गई थी।

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