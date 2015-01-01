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कार्यक्रम:विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ खाएं प्रसूता

असरगंज2 घंटे पहले
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प्रखंड के विभिन्न आंगनबाड़ी केन्द्रों पर शुक्रवार को गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शनिवार को प्रखंड के सजुआ गांव के वार्ड नंबर 1 अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 80 पर सेविका ऋतुराज द्वारा गर्भवती माता का गोद भराई किया गया। मौके पर गांव की शत्रुघ्न रजक की गर्भवती पत्नी सोनी देवी को पांच प्रकार के फल एवं सब्जी तथा शृंगार का सामान देकर गोद भराई की रस्म अदा की गई।

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