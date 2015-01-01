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अभियान:ग्राम सभा में डिजिटल भूमि सर्वेक्षण की दी जानकारी

असरगंज4 घंटे पहले
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भूमि सर्वेक्षण को लेकर ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए विभिन्न जगहों पर भू सर्वेक्षण टीम द्वारा ग्रामसभा की गई। अभियान के तहत चौरगांव, लगमा, अमैया व भतेड़ी गांव में बैठक की गई। ग्रामसभा में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी वसीउल्लाह ने क्षेत्र के रैयतों को डिजिटल सर्वे अभियान के बारे में बताया।

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