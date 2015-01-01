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मारपीट:पुरानी रंजिश में बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा, हुए रेफर

असरगंज3 घंटे पहले
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  • असरगंज थाना के विक्रमपुर कुम्हार टोली की घटना

थाना क्षेत्र के विक्रमपुर कुम्हार टोली में पुरानी रंजिश को लेकर एक पक्ष ने एक बुजुर्ग को बेरहमी से पीट दिया। मारपीट में गंभीर रूप से जख्मी को पुलिस न पीएचसी असरगंज में भर्ती कराया। जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया। जख्मी के परिवार से मिली जानकारी के अनुसार विक्रमपुर कुमहार टोली निवासी 50 वर्षीय महेश रजक बाजार से घर जा रहे थे। इसी दौरान पड़ोस के गौरी शंकर पंडित उनके पुत्र ध्रुव कुमार एवं प्रह्लाद कुमार और अशोक पंडित के पुत्र संतोष कुमार ने अपने घर में बंद कर पीटाई की। ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना असरगंज थाने को दी गई। सूचना पर सहायक पुलिस अवर निरीक्षक सरयुग पासवान सदल दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने जख्मी को आरोपी के घर से बरामद कर अस्पताल ले गई। वहीं घटना की सूचना पर आसपास के ग्रामीण आक्रोशित होकर आरोपी का घर घेर लिया। मारपीट के चारों आरोपियों को पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर असरगंज थाने ले आई है। घटना के संबंध में थाना थानाध्यक्ष स्वयंप्रभा ने बताया कि पीड़ित पक्ष का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

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