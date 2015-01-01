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लापरवाही:पांच माह से टेक होम राशन का वितरण नहीं

असरगंज4 घंटे पहले
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प्रखंड मुख्यालय स्थित सीडीपीओ कार्यालय के समीप रहमतपुर गांव के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 48 में विगत 5 महीने से टेक होम राशन लाभुकों को नहीं मिला है। लाभुकों ने इसकी शिकायत सीडीपीओ कार्यालय की महिला सुपरवाइजर सरला कुमारी से कई बार की, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 48 के ग्रामीण विजय साह, कमलेश यादव, मुन्ना यादव, विपिन यादव, कैली देवी सहित अन्य ने बताया कि सेविका उषा भारती की मौत के बाद से ही टीएचआर का वितरण नहीं किया गया है। केंद्र को रहमतपुर चौक स्थित आंगनबाड़ी केंद्र से टैग कर दिया है। टैग किए गए केन्द्र से भी लाभुकों को टीएचआर नहीं मिल रहा है।

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