पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

परेशानी:बहादुरगंज में बिजली की आंख-मिचौली से उपभोक्ता हो रहे परेशान

बहादुरगंजएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

बिजली की आंख-मिचौली से उपभोक्ता परेशान हैं। कई हफ्तों से बिजली का दिन भर आना-जाना लगा रहता है। ऐसे में छोटे उद्योग कर्मी और दुकानदारों को काफी परेशानी हो रही है। बुधवार की दोपहर घंटों बिजली आपूर्ति बाधित रही। लोगों को जेनरेटर या इन्वर्टर पर आश्रित रहना पड़ा।

अस्पताल रोड के दुकानदार व अस्पताल कर्मियों ने बताया कि ऐसा कई बार देखा गया है कि ब्लॉक साइड लाइट रहती है पर अस्पताल में दिन भर बिजली गुल रहती है। लोगों ने कहा कि जल्द बिजली आपूर्ति सही नहीं होती है तो हमलोग सड़क पर उतरेंगे। एसडीओ (बिजली विभाग) ने कहा कि 33000 में फॉल्ट होने से यह समस्या हो रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser