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धनतेरस की खरीददारी:धनतेरस पर बाजार में रौनक, खूब हुई खरीद

बहादुरगंज5 घंटे पहले
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गुरुवार को धनतेरस की खरीददारी के साथ ही उजाले का महान पर्व दीपावली का शुभारंभ हो गया है धनतेरस को लेकर मद्देनजर बाजार में देर रात तक रौनक दिखी। महिलाओं तथा पुरुष ने जमकर खरीदारी की। मोटरसाइकिल शोरूम, इलेक्ट्रॉनिक दुकान, बर्तन, फर्नीचर एवं ज्वेलरी की दुकानों में खरीददारों की भारी भीड़ देखी गई, जहां लोगों ने जमकर खरीदारी की। उधर काली पूजा की तैयारी जोरों पर है।

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