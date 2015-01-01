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मतदान:जिले में शांतिपूर्वक चुनाव हुआ संपन्न

बहादुरगंजएक घंटा पहले
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दिघलबैंक में मतदान से पहले मतदाता का टेम्परेचर नापते आशा कार्यकर्ता।
  • बहादुरगंज प्रखंड में मतदान केंद्रों पर सुबह सात बजे से ही वोटिंग के लिए पहुंचे लोग
  • 471 मतदान केंद्र पर प्रखंड के मतदाताओं ने किया मतदान

विधानसभा चुनाव बहादुरगंज प्रखंड में शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। मतदान केंद्रों पर सुबह सात बजे से ही मतदाताओं की भीड़ देखी गई। लोग लंबी-लंबी कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। जानकारी के अनुसार सुबह 9 बजे जहां मतदान का प्रतिशत 11 था। वहीं 3 बजे यह बढ़कर 45 प्रतिशत हो गया। स्वच्छ एवं निर्भीक मतदान को लेकर यहां बहादुरगंज में प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये थे। मतदान केंद्र पर अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई थी। पुलिस प्रशासन की गश्ती टीम हर मतदान केंद्र का भ्रमण कर जायजा ले रही थी। उधर कोरोना महामारी के मद्देनजर मतदान केंद्रों में कोविड-19 के नियमों का शत-प्रतिशत पालन किया गया। जहां हेल्प डेस्क कर्मियों में शामिल, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ता व अन्य द्वारा मतदाताओं का थर्मल स्कैनिंग, मास्क, ग्लब्स, सैनिटाइजर किया जा रहा था। मालूम हो कि कोरोना महामारी के मद्देनजर बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में इस बार कुल 471 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इसमें बहादुरगंज प्रखंड में 257 टेढ़ागाछ में 145 तथा दिघलबैंक क्षेत्र के तीन पंचायतों के 33 मतदान केंद्र शामिल हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार विधानसभा क्षेत्र में कुल 84 संवेदनशील, 63 अति संवेदनशील, 14 वेनरेवल, 3 आदर्श तथा 2 महिला मतदान केंद्र बनाया गया था।
सोशल डिस्टेंसिंग का किया गया पालन
चुनाव आयोग ने कोरोना से बचाव के कई उपाय किए। इनमें बूथ पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या तय करने के साथ ही मास्क की अनिवार्यता, सैनिटाइजर का प्रयोग आदि शामिल है। शनिवार को इस कारण भी बूथों पर पिछले चुनावों की तुलना में भीड़ कम देखी गई। इसके अलावा प्रत्येक बूथ पर पारामिलिट्री फोर्स की तैनाती रही। पीएमएफ के जवानों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन कराते देखे गए।

20 प्रत्याशी के भाग्य का वोटरों ने किया फैसला

पोठिया| निष्पक्ष एवं स्वच्छ वातावरण में चुनाव संपन्न होते ही 20 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। अब किशनगंज का अगला विधायक कौन होगा इसका फैसला अगामी 10 नवंबर को मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा। जिला प्रशासन द्वारा विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सभी बूथों पर पर्याप्त पुलिस बलों की तैनाती थी। मतदान शुरू होते ही केंद्रों पर महिला व पुरुष मतदाताओं की लंबी कतार रही। सुबह नौ बजे तक पोठिया प्रखंड में 8.4 फीसद, 11 बजे तक 22 फीसद, दोपहर एक बजे 37 फीसद व 3 बजे तक 48 फीसद मतदान हुआ। हालांकि दोपहर बाद मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ कम दिखी। निर्वाची पदाधिकारी शशीम सौरव मणि ने प्रखंड क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने की बात कही।

दिघलबैंक में 195 बूथों पर शांतिपूर्ण हुआ मतदान

दिघलबैंक| प्रखंड क्षेत्र में शनिवार को शांतिपूर्ण तरीके से बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया। मतदान के लिए प्रखंड क्षेत्र में ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र के 162 तथा बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के 33 बूथ कुल मिलाकर 195 बूथों बनाए गए थे। मतदान के शुरुआती घंटों को छोड़ दिन भर बूथों में वोट के लिए सामान्य भीड़ देखा गया। दोपहर तीन बजे तक हीं प्रखंड में वोटिंग प्रतिशत लगभग 43 प्रतिशत के आस पास रहा जबकि शाम के समय मतदान में वृद्धि दर्ज की गई। प्रखंड क्षेत्र में आदर्श मध्य विद्यालय तुलसिया और उत्क्रमित उच्च विद्यालय टप्पू को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया था। दोनों बूथों पर आकर्षक तरीके से सजाया गया था। यहां मतदानकर्मियों के साथ स्वयंसेवक मतदाताओं को कोविड 19 के प्रोटोकॉल का पालन कराया।

ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र के गलगलिया में मतदान करने आए बुजुर्ग जोड़ा।
ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र के गलगलिया में मतदान करने आए बुजुर्ग जोड़ा।

मतदान के लिए युवा व बुजुर्ग में दिखा उत्साह

बहादुरगंज/ पौआखाली | लोकतंत्र के महापर्व में एक तरफ जहां पहली बार मतदान कर रहे युवा मतदाताओं में जोश दिखा वहीं बुजुर्ग मतदाता भी पीछे नहीं रहे और उत्साह के साथ अपने सगे संबंधियों के साथ मतदान केंद्र में पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पहली बार मतदान कर रहे युवा मतदाताओं में एक अलग ही जोश था जो उनके चेहरों से भली-भांति झलक रहा था। वहीं ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत पौआखाली में विस चुनाव को लेकर क्षेत्र के सभी बूथों में शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न हुआ। मतदाता सुबह 7 बजे से ही वोटिंग करने बूथ पर पहुंच रहे थे। विधानसभा चुनाव में दिव्यांगजनों एवं वृद्धजनों में भी मताधिकार को लेकर जागरूकता देखी गई। कोविड-19 को लेकर मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई थी।

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