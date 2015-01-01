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साईबर क्राईम:सीएसपी संचालक के खाते से उड़ाए 17300 रुपए

चांदन4 घंटे पहले
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सिलजोरी मोड़ के एक सीएसपी संचालक के आईडी को हैक कर साइबर अपराधियों द्वारा 17300 रुपया उड़ा लिया। सीएसपी संचालक मनोज वर्मा ने बताया कि बुधवार को करीब 1:30 बजे जांच की तो आईडी से ₹17300 जयकांत कुमार बर्मन नामक शख्स के खाते 3516110120052033 में 17300 रुपए ट्रांसफर थे।

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