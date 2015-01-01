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सुविधा:नप के 26 वार्ड में 52 में से 46 वाटर टावर तैयार, हर वार्ड में 2-2 की दी गई है सुविधा

बांका36 मिनट पहले
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शिवाजी चाैक के समीप बनाकर तैयार वाटर स्टैंड।
  • वार्डवासियों और बाहर से आने वाले लोगों को सड़क पर पेयजल की नहीं होगी समस्या

नगर परिषद द्वारा शहरवासियों के साथ-साथ आने वाले राहगीरों के लिए 52 वाटर टावर तैयार करा रही है। जिससे पेयजल की समस्या नहीं होगी। लाेग वाटर टावर पर अपनी प्यास बुझा सकेगें। इसके लिए प्रत्येक वार्ड में नगर परिषद द्वारा 2-2 वाटर टावर का निर्माण करा रही है। जिसमें से 46 वाटर टावर बनकर तैयार भी हाे चुके है, जहां से पानी भी लाेगाें काे मिलना प्रारंभ हाे चुका है। जबकि कुछ काम बाकी है। जहां समरसेबुल बाेरिंग कराते हुए टावर बनाकर एक टंकी लगाई गई है। वहीं पास में ही लाेगाें काे पेयजल मिल सके, इसके लिए नीचे स्टैंड बनाया गया है, जहां चार नल लगाए गए है। नगर परिषद ने वार्ड में मुख्य मार्ग पर भी वाटर टावर बनाया है। जिसका उदाहरण शिवाजी चाैैक, शांतिनगर माेहल्ला के समीप व अाजाद चाैक पर बना वाटर टावर है। कुछ दिनाें पूर्व शहर में अाने वाले लाेग हैंडपंप ढूढ़ते रह जाते थे बाेतल बंद पेयजल खरीदकर प्यास बुझानी पड़ती थी पीएचईडी के द्वारा लगाया गया अधिकांश हैंडपंप खरबा हो चुका था, जो आमलोगों के लिए समस्या थी।

लोगों को होगी सहूलियत
करीब 1 लाख 63 हजार की लागत से नगर परिषद के 26 वार्ड में 52 वाटर स्टैंड बनाए जा रहे है, जिससे वार्डवासी के साथ-साथ राहगीरों को भी लाभ मिलेगा।
-रितेश कुमार गुुप्ता, सीटी मैनेजर

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