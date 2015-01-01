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सतर्कता जरूरी:डेंगू मरीजों के लिए सदर अस्पताल में बना 6 बेड का वार्ड

बांका32 मिनट पहले
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  • मच्छरों के लिए अनुकूल है यह मौसम, डेंगू से बचाव के लिए ऐहतियात है जरूरी

तापमान में गिरावट का दौर जारी है। हल्की-हल्की ठंड लगनी भी शुरू हो गई है। अभी का मौसम मच्छरों के अनुकूल हो गया है। इस वजह से मच्छर जनित बीमारियों का भी खतरा लोगों में बढ़ गया है। इस तरह के मौसम में डेंगू होने का खतरा अधिक रहता है। शहरी पीएचसी प्रभारी डॉ. सुनील कुमार चौधरी ने कहा डेंगू को लेकर अब मौसम अनुकूल होता जा रहा है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अभी के मौसम में ना गर्मी ज्यादा है और ना ही सर्दी। ऐसे मौसम में डेंगू के मच्छर ज्यादा पनपते है। सदर अस्पताल के मैनेजर अमरेश कुमार ने बताया स्वास्थ विभाग डेंगू को लेकर 25 जून से ही अलर्ट है। इसे लेकर सदर अस्पताल में अलग से 6 बेड का वार्ड भी बनाया गया है। डेंगू से पीड़ित मरीजों का वहां पर बेहतर इलाज की व्यवस्था है। यहां पर 6 बेड का अलग से डेंगू मरीजों के लिए वार्ड चल रहा है. जहां पर डेंगू मरीजों का इलाज किया जा रहा है। डेंगू से बचने के लिए अपने आस-पास पानी न जमा होने दे। आस पड़ोस में नियमित साफ-सफाई करते रहे, और दूसरों को भी सफाई के लिए प्रेरित करें। स्वास्थ्य ठीक न लगने पर डॉक्टर की सलाह लें।

कैसे और कब होता है डेंगू | डेंगू मादा एडीज इजिप्ट मच्छर के काटने से होता है। इन मच्छरों के शरीर पर चीते जैसी धारियां होती हैं। ये मच्छर दिन में, खासकर सुबह काटते हैं। डेंगू बरसात के मौसम और उसके फौरन बाद के महीनों यानी जून-जुलाई से अक्टूबर में सबसे ज्यादा फैलता है। इस मौसम में मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। एडीज इजिप्टी मच्छर बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते हैं।

मच्छरदानी का करें इस्तेमाल
डॉ. सुनील कुमार चौधरी ने कहा कि घरेलू स्तर पर सावधानी बरतने से भी डेंगू को पांव पसारने से रोका जा सकता है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि घर के आसपास पानी को जमने नहीं दें। रात में सोते समय मच्छदानी का प्रयोग करें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसलिए दिन में विशेष तौर पर सतर्क रहें। घर में कूलर के पानी को बार-बार बदलते रहें। साथ ही घर के आसपास कोई ऐसा सामान हो, जिसमें पानी जमा हो जाता है तो उसे तत्काल हटा दें।

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