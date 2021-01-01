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परीक्षा:इंटर परीक्षा के तीसरे दिन एक परीक्षार्थी निष्कासित

बांकाएक घंटा पहले
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जिले 36 परीक्षा केंद्राें पर तीसरे दिन भी शांतिपूर्ण व कदाचारमुक्त परीक्षा काे आयाेजित करने में प्रशासनिक तंत्र सफल रही। वहीं शहर के पीबीएस काॅलेज स्थित परीक्षा केंद्र से एक छात्रा काे नकल किये जाने के आराेप में परीक्षा से निष्कासित कर दिया गया है। तीन दिनाें की हुई परीक्षा के दौरान प्रशासन ने दो फर्जी परीक्षार्थी को जहां गिरफ्तार करने में कामयाबी पायी है।

वहीं नकल को रोकने में भी सफलता मिल रही है। अबतक दो परीक्षा नकल किये जाने के आरोप में धराये जा चुके है। मालूम हो कि इंटरमीडिएट की तीसरे दिन प्रथम पाली में साइंस संकाय के रसायनशास्त्र विषय की परीक्षा आहूत की गयी, जबकि दूसरे पाली में अंग्रेजी की परीक्षा ली गयी।

प्रथम पाली की परीक्षा के दौरान शहर के बीपीएस कॉलेज परीक्षा केंद्र से वीक्षक द्वारा हाई स्कूल भरको की छात्र राजनंदनी कुमारी रौल नंबर 21010012 को नकल करते रंगे हाथ धर लिया, जिसके बाद छात्रा को परीक्षा से निष्कासित कर दिया गया। वहीं दूसरे पाली में आयोजित हुई आट्स संकाय की अंग्रेजी विषय के परीक्षा के दौरान एक भी निष्कासन नहीं हुआ है। प्रथम पाली की परीक्षा में 7022 परीक्षार्थी को उपस्थित होना था, जबकि 6883 परीक्षार्थी उपस्थित रहे।

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