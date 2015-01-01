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मारपीट:दो पक्षों के बीच गाली गलौज और हुई मारपीट

शंभूगंज4 घंटे पहले
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प्रखंड क्षेत्र के टिटही गांव में वर्चस्व को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर गाली-गलौज व मारपीट हुई। हालांकि घटना को बढ़ते देख स्थानीय लोगों ने मामले को शांत करा दिया। इस घटना के बाद एक पक्ष के रविन्द्र सिंह पिता ‌स्व नारायण सिंह ने शंभूगंज थाना पहुंचकर गांव के ही अवध किशोर सिंह उर्फ शिवाजी और मुकेश सिंह के विरूद्ध लिखित शिकायत दिया है। जिसमें पीड़ित रविन्द्र सिंह का आरोप है कि ये दोनों व्यक्ति उनके साथ बराबर गाली गलौज व मारपीट करते रहता है। यह विवाद का मामला शंभूगंज थाना पहुंचने के बाद दोनों पक्ष के बीच तनाव और बढ़ गया है। इधर शंभूगंज पुलिस ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

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