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बैठक:बीडीओ ने आवास पर्यवेक्षक सहायकों के साथ की बैठक

चांदन3 घंटे पहले
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आवास पर्यवेक्षक और सहायकों के साथ बैठक करते बीडीओ।

जिलाधिकारी बांका सुहर्ष भगत के निर्देश पर 2020-21 के प्रधानमंत्री आवास का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने को लेकर बीडीओ चांदन दुर्गा शंकर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के कर्मियों के साथ एक बैठक आयोजित की। कार्यालय वेश्म में बुलायी गयी इस बैठक मे सभी आवास सहायकों एवं पर्यवेक्षक को सख्त निर्देश दिया गया कि जिला द्वारा दिये गए वर्ष 2020-21 के प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुको का शत प्रतिशत निबंधन कराना है। साथ ही वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2019-20 के लंबित आवास को भी पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। लक्ष्य को पूरा नही करने वाले सम्बन्धित आवास सहायको पर विभागीय कार्यवाइ की जाएगी। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी। साथ ही पुराने वित्तीय वर्ष के लाभुकों को भी जितनी जल्दी हो आवास पूर्ण करने को प्रेरित करें अन्यथा वैसे लाभुकों को लाल नोटिस दिया जाएगा। इसके बावजूद आवास पूर्ण नही करने वाले लाभुकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। बैठक में सभी आवास सहायक एवं सुपरवाइजर उपस्थित थे।

आवास सहायक के कार्याें की बीडीओ ने की समीक्षा

धोरैया | बीडीओ कार्यालय वेश्म में शनिवार को आवास सहायक की बैठक की अध्यक्षता बीडीओ अभिनव भारती ने की। बैठक में बीडीओ ने सभी आवास सहायकों को वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 एवं 2019-20 में कोटिवार लक्ष्य के विरुद्ध स्वीकृति, प्रथम किस्त विमुक्ति एवं आवास के पूर्णता की प्रगति, अयोग्य लाभुकों को रिमांड एवं ग्राम सभा की कार्रवाई अपलोड की प्रगति, वित्तीय वर्ष में कोटिवार लक्ष्य के विरूद्ध योग्य लाभुकों का रजिस्ट्रेशन, जियो टैग सहित अन्य कार्याें की समीक्षा की। उन्होंने पीएम आवास योजना ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में चिन्हित भूमिहीन लाभुकों की सूची व प्रतीक्षा सूची में पलायित लाभुकों की सूची एक सप्ताह में देने का निर्देेेश दिया। मौके पर आवास पर्यवेक्षक तुलसी रंजन, कार्यपालक सहायक गुंजन सिंह, आवास सहायक संजय कौल, अशोक सहित अन्य मौजूद थे।

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